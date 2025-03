A investigação do assassinato de Vitória Regina de Souza, de 17 anos, avança com sete suspeitos sob análise. O corpo da jovem foi encontrado em 28 de fevereiro numa área de mata em Cajamar, Grande São Paulo. A polícia investiga um possível cativeiro e as motivações do crime.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!