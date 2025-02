Polícia realiza operação em quatro estados para deter criminosos envolvidos em tráfico de drogas

A polícia conduz uma operação em quatro estados do Brasil visando deter membros de uma organização criminosa, nesta segunda (24). Estão sendo executados 349 mandados de prisão e 216 de busca e apreensão. A operação acontece no Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte e Santa Catarina. Investigações indicam que os suspeitos atuavam violentamente em áreas de tráfico de drogas.



