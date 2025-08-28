Polícia recupera computador de bordo avaliado em mais de R$ 2 milhões
Os criminosos roubaram o equipamento que faz o gerenciamento do sistema de voos
Criminosos roubaram um computador de bordo que faz o gerenciamento do sistema de voo transportado por uma van em Juquitiba, Grande São Paulo. O equipamento foi escondido em uma área de mata. A polícia localizou e recuperou o aparelho avaliado em mais de R 2 milhões. Um suspeito foi preso e informou sobre a localização do item roubado. A van também foi recuperada e levada para a delegacia.
