Polícia tenta identificar homem que atirou no chão e chutou morador em situação de rua em Brasília

A polícia tenta identificar o homem que aparece em imagens de circuito de segurança agredindo e ameaçando um morador de rua em Brasília (DF). Nas imagens, o motorista para o carro, desce com uma arma em punho, chuta o homem em situação de rua e dispara contra o chão, a poucos centímetros dos pés de ambos. O suspeito vestia uma camiseta vermelha com inscrições nas costas, semelhante a uniformes usados por forças de segurança, o que levantou suspeitas de que ele pudesse ser policial. No entanto, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros negaram qualquer vínculo com o agressor. A Polícia Civil informou que o caso está sob investigação e foi encaminhado à corregedoria. O autor dos disparos ainda não foi identificado. Após a agressão, ele voltou para o carro e deixou o local. A vítima não reagiu, mas gritou enquanto o agressor se afastava.



