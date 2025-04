Policiais denunciados por jovem que pediu ajuda no Carnaval são indiciados por estupro de vulnerável

Em São Bernardo do Campo, ABC paulista, dois policiais militares foram indiciados por estupro de vulnerável após a denúncia de uma jovem que solicitou ajuda para voltar para casa após um bloco de Carnaval. Imagens de câmera mostram a jovem e um PM saindo da viatura e se dirigindo a uma árvore, com o motorista bloqueando a visão. Após ser deixada em uma rodovia, a vítima registrou um boletim de ocorrência.



