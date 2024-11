Policiais promovem encontro entre Léo Santana e fã que viajou mais de 1.000 km para conhecer ídolo

Um jovem de 23 anos viajou mais de 1.100 quilômetros do Espírito Santo até Salvador para se encontrar com o cantor Léo Santana. Ele é portador do espectro autista e se perdeu na capital baiana antes de ser localizado pela polícia. Os agentes organizaram o encontro entre o fã e o artista e contataram os pais do rapaz para auxiliar no retorno dele para casa.