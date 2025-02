Policial aposentado mata jovem a tiros em estação do metrô na zona leste de SP

Passageiros entraram em pânico numa estação de metrô da zona leste de São Paulo após um desentendimento entre um policial aposentado e um jovem de 20 anos. O policial atirou no jovem, que não resistiu aos ferimentos. Testemunhas afirmaram que a discussão começou dentro do vagão antes de continuarem do lado de fora. A polícia investiga a conduta do policial, que alegou legítima defesa, mas foi preso em flagrante.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!