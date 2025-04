Policial aposentado reage a assalto, atira em criminoso e é baleado em São Paulo

Um policial aposentado acabou baleado após reagir a um assalto em uma agência bancária em São Paulo. O criminoso desarmou o PM e disparou contra ele, ferindo-o no rosto. Após o confronto, o ladrão fugiu para um carro que o aguardava. Horas depois, foi preso em um pronto-socorro de Bragança Paulista, no interior de São Paulo. O PM recebeu atendimento médico e foi liberado; sua arma não foi encontrada pela polícia militar.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!