Policial casado com juíza morre em assalto no Rio de Janeiro

A polícia realiza uma operação na comunidade Cesar Maia, no Rio de Janeiro, para localizar os criminosos envolvidos na morte do agente da oão Pedro Marquini. Ele foi baleado durante uma tentativa de assalto em Guaratiba enquanto voltava de Mangaratiba. Marquini tentou reagir e foi morto no local. Sua esposa, a juíza Tula Melo, estava em um carro blindado logo atrás e não se feriu. A comunidade enfrentou uma madrugada tensa, mas a situação agora está mais calma enquanto as buscas continuam.



