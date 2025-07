Policial é flagrado agredindo adolescente em abrigo no interior paulista

A Polícia Militar de São Paulo abriu um procedimento interno para investigar um agente que agrediu uma menina dentro de um abrigo para crianças e adolescentes. Uma câmera registrou o momento em que o PM puxou o cabelo da adolescente e a jogou no chão, além de dar tapas no rosto dela. Funcionárias do abrigo em Lençóis Paulista (SP) tentaram intervir, mas foram afastadas por outro policial. Os agentes estavam no local atendendo uma ocorrência de outra adolescente em surto. Os policiais alegaram ter sido desacatados e a corporação afirmou que houve uso de força moderada.



