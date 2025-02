Policial Federal é brutalmente agredido por motociclistas em Manaus

Em Manaus, um policial federal foi brutalmente agredido por motociclistas enquanto estava em seu carro. Ao tentar escapar, o policial chegou a atropelar um dos motociclistas. A agressão só terminou com a chegada da Polícia Militar, mas os agressores conseguiram fugir, levando a credencial do agente. As câmeras de segurança foram cruciais para identificar os suspeitos, que são parentes de um juiz e de um desembargador.