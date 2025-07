Policial mata trabalhador por engano em São Paulo; vítima foi confundida com assaltante

O trabalhador Guilherme Dias Santos, de 26 anos, foi morto por um policial após ser confundido com um assaltante. O policial alegou ter sido cercado por cinco assaltantes antes de disparar. A vítima passava pelo local após sair do trabalho. O policial foi preso em flagrante por homicídio culposo e liberado após pagar fiança de R$ 6.500. Ele vai responder ao processo em liberdade.



