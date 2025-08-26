Policial militar beija Caetano Veloso em blitz e brinca: 'Que homem cheiroso'
Durante abordagem, PM interagiu descontraidamente com cantor e sua esposa
Um policial militar abordou um veículo durante uma blitz do bafômetro em Brasília. No carro estava o cantor Caetano Veloso e sua esposa Paulinha Lavigne. O PM pediu permissão para beijar o artista e também a esposa dele. A situação inusitada aconteceu durante a interação descontraída entre o policial e os ocupantes do veículo.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas