Policial militar beija Caetano Veloso em blitz e brinca: 'Que homem cheiroso'

Durante abordagem, PM interagiu descontraidamente com cantor e sua esposa

Fala Brasil|Do R7

Um policial militar abordou um veículo durante uma blitz do bafômetro em Brasília. No carro estava o cantor Caetano Veloso e sua esposa Paulinha Lavigne. O PM pediu permissão para beijar o artista e também a esposa dele. A situação inusitada aconteceu durante a interação descontraída entre o policial e os ocupantes do veículo.

  • Brasília
  • PM (Polícia Militar)

