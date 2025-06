Policial militar é assassinado em Guapimirim, Rio de Janeiro

A polícia identificou os executores do assassinato do policial militar William de Oliveira em Guapimirim (RJ). O crime envolveu múltiplos atiradores, com um deles disparando várias vezes do banco traseiro de um carro. Uma mulher e uma criança passavam na rua durante o tiroteio, mas não se feriram. As investigações indicam que o homicídio pode ter sido encomendado pelo Comando Vermelho, em resposta à atuação da PM contra o tráfico de drogas na região.



