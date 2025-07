Policial militar é preso após acidente e desentendimento em Osasco

Um policial militar de folga foi preso depois de se envolver em um acidente de trânsito em Osasco, na Grande São Paulo. Ele colidiu com um carro de aplicativo e, durante a discussão sobre a batida, houve uma briga entre ele e o outro motorista. A Polícia Militar chegou ao local para atender a ocorrência, mas o PM também entrou em conflito com os colegas de farda. A esposa do policial preso contesta a versão apresentada, alegando abuso de autoridade por parte dos PMs.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!