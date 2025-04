Policial militar mata vendedor senegalês durante operação no Brás, em São Paulo

Um policial militar matou um vendedor senegalês durante uma operação para apreender produtos ilegais no Brás, em São Paulo. Imagens registradas por testemunhas mostram Ngange Mbaye sendo agredido pelos agentes antes de reagir com uma barra de ferro. Ele então foi baleado no abdômen, levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Revoltados, vendedores interditaram ruas, e a PM utilizou gás lacrimogêneo e balas de borracha para dispersar o tumulto.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!