Policial morre após ser atropelado em estacionamento de shopping de SP; suspeito foi identificado

Após a investigação sobre o atropelamento de um policial militar em um shopping em São Paulo , a polícia identificou o suspeito através da placa do veículo. O para-choque traseiro do carro foi encontrado na cena do crime, indicando que o motorista deu meia volta e atingiu a vítima novamente. Um HD, apreendido no edifício onde o veículo foi abandonado, será analisado. Dois mandados de prisão foram solicitados para o proprietário do carro. A polícia suspeita de vingança como motivação, e o motorista deverá prestar esclarecimentos.



