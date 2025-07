Policial que matou marceneiro por engano em SP foi reprovado em teste psicológico no Paraná

O policial militar Fábio Anderson Pereira de Almeida, que matou o marceneiro Guilherme Dias em São Paulo ao confundi-lo com um ladrão, havia sido a reprovado anteriormente em um teste psicológico para entrar na corporação no Paraná. Ele tentou anular o resultado na Justiça, mas o pedido foi negado.



Guilherme, que corria para pegar o ônibus, foi atingido na cabeça. Antes do incidente, o PM havia sido abordado por criminosos que tentaram roubar sua moto. O caso foi registrado como homicídio culposo, e o PM pagou fiança de R$ 6.500.



