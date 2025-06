População de São Paulo se prepara para frio intenso nos próximos dias

A semana começou gelada em São Paulo . Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Metereologia) os termômetros devem registrar até 9 °C na capital e 2 °C na Serra da Mantiqueira, com possibilidade de geada. Para proteger a população vulnerável, um abrigo temporário foi instalado na estação Pedro II do metrô. O frio intenso deve dar trégua no sábado, com a saída da massa de ar polar.