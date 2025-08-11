Pré-candidato colombiano Miguel Uribe morre após atentado a tiros

Miguel Uribe, pré-candidato à presidência da Colômbia, morreu nesta segunda-feira (11), após permanecer internado por mais de dois meses devido a um atentado sofrido durante um comício em Bogotá. Aos 39 anos, Uribe foi baleado por três disparos, dois deles na cabeça. Cinco pessoas, incluindo um adolescente autor dos tiros, foram presas pelo ataque. O senador teve uma piora no quadro clínico neste fim de semana e não resistiu às complicações.



