Prédio desaba dois dias após ser interditado pela Defesa Civil

Um prédio com 45 anos e 4 andares desabou dois dias após ter sido interditado pela Defesa Civil. A Câmara de Segurança registrou a cortina de fumaça que surgiu após o colapso. O local foi desocupado após a avaliação de um engenheiro, garantindo que não houvesse vítimas no momento do acidente. Algumas famílias deixaram móveis e pertences nos apartamentos enquanto aguardavam autorização para retirá-los.



