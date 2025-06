Prefeitos que estavam em Israel devem chegar nesta terça (17) ao Brasil

Um voo partiu nesta terça (17) da Arábia Saudita com 12 autoridades municipais brasileiras que não conseguiram deixar Israel desde a última sexta-feira. Nove delas retornarão em um voo particular para João Pessoa e três em um voo comercial com escala no Catar antes de pousar em São Paulo . Entre os passageiros estão os prefeitos Fuad Noman de Belo Horizonte e Cícero de Lucena de João Pessoa. Outras 27 autoridades optaram por permanecer em alojamentos em Israel devido à insegurança do trajeto terrestre.



