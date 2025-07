Prefeitura de São Paulo intensifica segurança após novos ataques a ônibus

Novos ataques a ônibus foram registrados no estado de São Paulo , totalizando 886 veículos vandalizados desde junho. Em Guarujá, litoral paulista, um adolescente arremessou uma pedra num ônibus por não conseguir carona gratuita e foi apreendido, mas liberado depois. Na zona sul de São Paulo, ônibus foram alvo de bolinhas de gude. Em resposta, a prefeitura intensifica a segurança com 50 viaturas da guarda municipal nas áreas críticas e agentes nos ônibus.



