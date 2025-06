Preso em São Paulo por matar jovem no Rio, comerciante chinês diz que não se lembra do crime

Um comerciante chinês foi preso em Carapicuíba, na Grande São Paulo , sob suspeita de matar Marcelle Júlia Araújo da Silva, uma jovem de 18 anos, no Rio de Janeiro. Testemunhas afirmam que a vítima não correspondeu às investidas amorosas do suspeito. O corpo da jovem foi encontrado em um imóvel pertencente ao comerciante, enrolado em uma lona azul. Câmeras de segurança registraram Zhaohu Qiu puxando um carrinho com uma lona similar no dia do desaparecimento. Durante uma breve declaração, ele alegou que não se lembrava dos acontecimentos por ter fumado maconha no dia. Ele ainda pediu desculpas à família da jovem. A prisão ocorreu simultaneamente ao enterro de Marcelle Rio de Janeiro .



