Primeira partida de futebol com robôs diverte público na China

A China foi palco da primeira partida de futebol com robôs, onde os jogadores correram e chutaram sem comandos humanos. Enquanto alguns demonstravam habilidades incríveis, outros tropeçavam como se pisassem em cascas de banana, gerando boas risadas e até resgates de maca. A plateia, composta por crianças e curiosos, vibrou a cada drible e tombo. O evento foi um teste das capacidades dos robôs em situações reais, com o objetivo futuro de interagir com jogadores humanos.



