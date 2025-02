Prisão e marketing: Rapper Oruam divulga lançamento de música após pagar fiança

Na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, o rapper Oruam foi detido após furar uma blitz e realizar manobras perigosas. Com a carteira de habilitação suspensa, ele foi autuado por direção perigosa. Rendido pela polícia, sua detenção causou tumulto, com fãs clamando por sua liberdade na delegacia. Após pagar uma fiança de cerca de R$ 60 mil, ele foi liberado e lançou uma nova música.



