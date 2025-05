Procuradoria-Geral da República se manifesta a favor da prisão domiciliar para Collor

A Procuradoria Geral da República se manifestou a favor da prisão domiciliar para o ex-presidente Fernando Collor de Mello. A defesa argumenta que ele sofre de Mal de Parkinson, transtorno bipolar e apneia do sono.



O ministro do STF Alexandre de Moraes exigiu a apresentação de exames médicos que comprovem as condições de saúde do ex-presidente.



Ele está preso em um presídio em Maceió e foi condenado a oito anos e dez meses por receber R$ 20 milhões em propina em contratos da BR Distribuidora.



