Projeto de corte de impostos e gastos de Trump é aprovado no Senado

O Senado dos Estados Unidos aprovou um projeto de 900 páginas defendido por Donald Trump, estabelecendo prioridades como cortes de impostos e gastos, política de fronteiras e defesa para o próximo ano. A proposta passou por um voto de diferença, 51 a favor e 50 contra, com desempate do vice-presidente. A Câmara ainda precisa aprovar o projeto antes da assinatura planejada para 4 de julho.



