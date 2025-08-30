Projeto Nova Canaã completa 25 anos e transforma vidas no sertão baiano

O Projeto Nova Canaã completa 25 anos de atuação em Irecê, no sertão da Bahia. Criado para transformar a vida de famílias em situação de extrema pobreza, o projeto beneficia mais de 500 crianças e adolescentes por meio da oferta gratuita de educação integral e assistência social e médica. A iniciativa surgiu após uma reportagem que destacou as dificuldades enfrentadas pela família de Dona Thelma na região.

Ao longo dos anos, o Projeto Nova Canaã cresceu significativamente graças ao apoio contínuo dos fundadores Edir Macedo e Marcelo Crivella. Inicialmente financiado pela venda de discos do bispo Marcelo Crivella, o projeto se expandiu com a ajuda de diversos colaboradores. Hoje é um exemplo bem-sucedido do impacto positivo que ações sociais podem ter nas comunidades carentes.

A história inspiradora começou nos anos 90 quando Dona Thelma relatou suas dificuldades diárias para alimentar seus filhos. Desde então, sua realidade mudou drasticamente devido à intervenção do projeto que oferece não apenas suporte educacional mas também recursos básicos como alimentação diária para os estudantes.

Além disso, o Projeto Nova Canaã mantém parceria com a Fazenda Canaã para atender jovens e idosos locais. Essa colaboração tem sido fundamental na melhoria das condições socioeconômicas da população local ao longo desses 25 anos.

Os fundadores recentemente revisitaram a instituição para celebrar seu sucesso contínuo junto às famílias beneficiadas. O reencontro emocionado entre eles reforçou o sentimento geral: gratidão pelas mudanças positivas alcançadas através dessa iniciativa transformadora no sertão baiano.

