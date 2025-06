Protestos contra a política de deportação se espalham de Los Angeles pelos EUA

O toque de recolher está em vigor no centro de Los Angeles pela segunda noite consecutiva devido a protestos contra a política de deportação do governo federal. Manifestações semelhantes ocorrem em Seattle, Nova York e Chicago. Em Los Angeles, várias pessoas foram detidas por violar o toque de recolher, enquanto o governo enviou 700 fuzileiros navais para reforçar a segurança. Uma nova audiência está marcada para esta quinta (12).



