Quadrilha de roubo de cargas é desmantelada pela Polícia Federal

Uma quadrilha especializada no roubo de cargas foi descoberta pela Polícia Federal. O grupo utilizava violência contra caminhoneiros e os mantinha em cárcere privado para evitar o acionamento do monitoramento dos veículos. Os criminosos quebravam o vidro da porta do passageiro dos caminhões, imobilizavam os motoristas e cobriam seus rostos com cobertores ou toucas antes de colocá-los no banco traseiro da cabine. Um motorista relatou ter sido sequestrado duas vezes pelos ladrões.