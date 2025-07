Quadrilha invade condomínio em Higienópolis, bairro nobre de SP, e faz arrastão

No bairro de Higienópolis, centro de São Paulo, uma quadrilha invadiu um condomínio usando dados de uma moradora ausente. Um criminoso fingiu ser parente para entrar no apartamento, permitindo a entrada de outros dois comparsas. Câmeras capturaram o momento em que o porteiro eletrônico liberou a entrada após informações corretas. Os invasores saíram com mochilas cheias de joias e dinheiro. Segundo moradores, o trio usou dados privados para não levantar suspeitas, aproveitando o descuido no acesso.



