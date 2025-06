Qual é a Boa? Confira os shows e exposições para curtir neste fim de semana

Michael Jackson, o eterno rei do pop, é homenageado em São Paulo por Rodrigo Teaser, considerado um dos principais covers do artista, em um show simplesmente inesquecível. Prepare-se para uma onda de nostalgia com as músicas, a voz e, claro, o estilo de dança icônico do cantor neste sábado às 22h00, no Tokio Marine Hall.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!