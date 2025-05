Qual é a Boa? Tiquequê apresenta espetáculo que funde música, dança e elementos visuais em SP

Neste fim de semana, Samba 90 Graus reúne Chrigor, Netinho de Paula e Marcio Art, para uma viagem nostálgica por grandes sucessos dos anos 90. É na noite deste sábado (17), no Espaço Unimed, em São Paulo. Também na capital paulista, o grupo Tiquequê apresenta o espetáculo Bailamos, que mistura música, dança e elementos visuais, no Teatro Bradesco. Já no Rio de Janeiro, a partir deste sábado (17), o Estádio do Maracanã recebe uma exposição em homenagem ao Rei Pelé. Saiba mais!



