Queda de balão em Santa Catarina deixa 8 mortos e 13 sobreviventes

Na manhã deste sábado (21), um balão caiu em Praia Grande, Santa Catarina, resultando em oito mortes. Havia 21 pessoas a bordo, das quais 13 sobreviveram. O Corpo de Bombeiros está realizando o resgate das vítimas, e a queda ocorreu próximo a um posto de saúde. As causas do incêndio, responsável pela queda, estão sendo investigadas pelas autoridades.



