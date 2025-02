Queimaduras por água-viva disparam em Santa Catarina em apenas um mês

Em Santa Catarina, foram registrados mais de 16 mil casos de queimaduras por água viva entre os dias 21 de dezembro e 21 de janeiro, com uma média de 503 casos por dia. Segundo biólogos, o aumento da temperatura do mar é um fator que contribui para a maior presença de águas vivas na região. As queimaduras são causadas por toxinas injetadas na pele.