Rafa Brites é assaltada à mão armada na Vila Madalena, bairro nobre de SP

Rafa Brites foi assaltada em São Paulo enquanto buscava sua mãe e irmã em um condomínio. Criminosos armados levaram seu celular e aliança de casamento. Felipe Andreoli, seu marido, estava no Rio de Janeiro no momento do crime. Apesar do trauma, Rafa Brites, sua mãe e irmã ficaram bem.



