Receita Federal libera consulta ao terceiro lote de restituição do Imposto de Renda

A Receita Federal libera nesta quinta (24) a consulta ao terceiro lote de restituição do Imposto de Renda. Os contribuintes podem acessar o site ou o aplicativo da Receita para realizar a consulta. Serão restituídos R$ 10 bilhões para mais de 7 milhões de pessoas. Os pagamentos começam no dia 31 deste mês e serão depositados nas contas informadas na declaração do imposto.



