Recém-nascida que teve queimaduras após primeiro banho recebe alta de hospital

Uma recém-nascida, internada desde 21 de junho por queimaduras graves, recebeu alta. As lesões ocorreram durante o primeiro banho em uma maternidade no Acre. A bebê foi transferida a Belo Horizonte (MG), onde sofreu uma parada cardíaca de 39 minutos. Na capital mineira, passou por cirurgia e enxerto nos dedos, se recuperando bem. A Secretaria de Saúde do Acre afastou a funcionária responsável pelo banho. O Ministério Público e a Polícia Civil investigam o caso e aguardam exames sobre a possível doença rara, epidermólise bolhosa.



