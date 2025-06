Recém-nascido é encontrado em lixão no Pará

Um recém-nascido foi encontrado abandonado perto de um lixão no interior do Pará. O bebê do sexo masculino tinha várias picadas de insetos pelo corpo. Ele teria ficado sozinho por algumas horas até ser encontrado por moradores que chamaram o socorro. De acordo com os médicos, o estado de saúde do bebê é estável. A Polícia Civil investiga o caso. O Conselho Tutelar acompanha a situação. A mãe da criança ainda não foi localizada.



