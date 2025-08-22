Recém-nascido sofre queimaduras em incubadora no Espírito Santo

Um bebê com dois dias de vida sofreu queimaduras no pé ao ser colocado em uma incubadora no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra (ES). A família relatou que o recém-nascido, que nasceu saudável, foi levado à incubadora para regular a temperatura corporal. Segundo os familiares, uma enfermeira teria colocado algodão aquecido dentro da meia do bebê, causando as queimaduras. O hospital lamentou o ocorrido e instaurou um processo interno para investigar o caso. O Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo também irá apurar a conduta da profissional envolvida.



