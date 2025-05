Reconstituição de crime do policial que matou esposa em Santos (SP) acontece nesta quinta (22)

A reconstituição do feminicídio ocorrido no dia 7 de maio, em Santos, começou nesta quinta (22). O sargento da Polícia Militar, Samir Rodrigues de Carvalho, de 47 anos, é acusado de matar a esposa, Amanda Fernandes Carvalho, de 42 anos, à tiros e com golpes de arma branca dentro de um consultório médico. No local, estavam a filha de 10 anos do casal e peritos da Polícia Científica, além da Polícia Civil. A reconstituição visa esclarecer lacunas sobre como o crime ocorreu mesmo com a presença de policiais no local.



