Reconstituição do caso Vitória vai usar tecnologia 3D para desvendar mistério

A polícia realiza nesta quinta (24) uma reconstituição do caso de Vitória, jovem morta ao voltar para casa em Cajamar. Com a participação de figurantes, a simulação busca esclarecer se ela foi morta dentro do carro de Maicol Santos e se ele teve ajuda na ação. Drones e scanner 3D mapearão o local digitalmente. A família de Vitória estará presente durante todo o processo.



