RECORD Belém promove festa para comemorar seus 28 anos

A RECORD Belém comemora 28 anos com uma edição especial do Balanço Geral nos Bairros, na Aldeia Cabana, também conhecida como Aldeia Amazônica. O evento, aberto ao público, inclui shows de música paraense, serviços de beleza e saúde, todos disponíveis das 8h ao meio-dia. Apresentadores da emissora participam e a festa terá ainda um caminhão de prêmios.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!