Redemoinho de poeira causa danos materiais em Diamantino (MT)

Um redemoinho de poeira foi registrado por um trabalhador na cidade de Diamantino, Mato Grosso. O fenômeno ocorreu rapidamente e teve força suficiente para quebrar telhas e remover a tampa de uma caixa d'água. Apesar do impacto visual impressionante, não houve feridos e os danos foram apenas materiais.

Especialistas explicam que esses redemoinhos são comuns em dias de calor intenso.



