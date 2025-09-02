Logo R7.com
Redemoinho de poeira causa danos materiais em Diamantino (MT)

Fenômeno natural quebra telhas e destampa caixa d'água

Fala Brasil

Um redemoinho de poeira foi registrado por um trabalhador na cidade de Diamantino, Mato Grosso. O fenômeno ocorreu rapidamente e teve força suficiente para quebrar telhas e remover a tampa de uma caixa d'água. Apesar do impacto visual impressionante, não houve feridos e os danos foram apenas materiais.


Especialistas explicam que esses redemoinhos são comuns em dias de calor intenso.

