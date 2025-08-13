Relatório dos EUA aponta piora dos direitos humanos no Brasil

O governo americano publicou um relatório em que afirma que houve uma piora dos Direitos Humanos no Brasil. O documento cita o ministro Alexandre de Moraes e diz que as decisões da justiça brasileira restringem os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. O Supremo Tribunal Federal preferiu não se manifestar sobre o documento. Já o ministro Jorge Messias expressou, em redes sociais, que um governo respeitoso dos direitos humanos respeita cortes internacionais e preserva a separação dos poderes.



