Relembre a trajetória do ex-presidente Fernando Collor, preso nesta sexta-feira (25)

Preso nesta sexta-feira acusado de receber R$ 20 milhões em propinas, o ex-presidente Fernando Collor de Mello foi o primeiro presidente do Brasil eleito pelo povo após o regime militar.



Ele assumiu o cargo em 1989, com o desafio de enfrentar a hiperinflação. Uma de suas primeiras medidas foi o confisco do dinheiro da poupança, mas o plano não teve o efeito esperado e bagunçou financeiramente a vida de muitos brasileiros.



Em 1992, Collor renunciou antes de sofrer impeachment por corrupção. Inelegível por 8 anos, retornou à política como senador por Alagoas em 2006, mas não foi reeleito.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!