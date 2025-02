Resgate heroico: moradora salva cachorrinha pendurada na janela de prédio com caixa de papelão

Alice, uma cachorrinha, ficou presa do lado de fora de uma janela de apartamento após morder a tela de proteção. Sua dona estava no trabalho. Vizinhos alertaram Yasmin sobre a situação. Sem conseguir contato com a proprietária, Yasmin pegou uma caixa de papelão e posicionou estrategicamente para salvar Alice.



