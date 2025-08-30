Restaurante oferece R$ 1000 para quem conseguir comer três pamonhas gigantes com mais de 1 kg

Um restaurante em Goiânia está chamando a atenção ao lançar uma pamonha que pesa um quilo. Conhecida por sua tradição na produção desse prato à base de milho, a região agora oferece uma versão tamanho família da iguaria. A pamonha gigante é composta apenas por massa de milho e chega a pesar quase 2 kg quando recheada com ingredientes como queijo, linguiça, bacon, frango e carne seca.

A criação dessa delícia exigiu um mês de experimentos até alcançar o formato desejado. O Pamonha gigante atrai clientes com desafio e prêmios em Goiás. Para aqueles dispostos a enfrentar o desafio gastronômico proposto pelo restaurante: quem conseguir comer três dessas pamonhas gigantes em apenas 20 minutos ganha um prêmio de R$ 1.000.

O desafio já atraiu diversos participantes corajosos, incluindo um influenciador digital brasileiro que conseguiu consumir seis unidades da iguaria durante sua visita ao estabelecimento. Essa iniciativa não só destaca a criatividade dos chefs locais como também celebra a cultura alimentar goiana através desta experiência única para os amantes da boa comida.

