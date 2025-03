Resultado de perícia que analisa se sangue no carro de Maicol é de Vitória sai até quarta (19)

A investigação sobre a morte da jovem Vitória Regina de Souza avança com a expectativa de que os exames periciais sejam divulgados até esta quarta-feira (19). A polícia busca identificar o sangue encontrado no porta-malas do carro de Maicol dos Santos, o principal suspeito, e na casa onde a adolescente teria sido mantida em cativeiro. O corpo foi localizado em uma área de mata em Cajamar em 5 de março Pesquisas no celular de Maicol indicam intenções criminosas, como métodos para cortar o pescoço de uma pessoa.



